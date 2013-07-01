日本股市: 上交易日大涨后盘中走势起伏，银行股受投资者青睐

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
“多头策略投资者更加活跃，积极程度超过对冲基金。可能因为今天香港放假，来自对冲基金的交易量减少。”
三井住友金融集团 上涨2.3%，是主板成交最活跃的个股，其次三菱UFJ金融集团 ，上涨2.6%。
日圆疲软支撑了对汇率敏感的出口类股。日圆兑美元最新报99.35，由上周五的高点98.370下跌，因投资者重新反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月政策会议上开始缩减购债的可能性。
上涨的出口类股包括大金工业 、丰田汽车 、马自达汽车 和索尼 ，涨幅介于0.5%至3.4%之间。
日本央行短观调查报告显示，日本4-6月大型制造业景气判断指数在近两年来首次转为正值。这一迹象表明，尽管近期市场动荡，但该国政府刺激经济的政策继续提升企业信心。
东证股价指数 上涨0.4%至1,138.18，成交量为过去90日全日成交均值的19%。
下跌个股包括日本无线运营商软银 和KDDI Corp ，分别下跌0.9%和1.2%。
汤森路透数据显示，日本股市12个月预估市盈率(本益比)降至13.3倍，为4月初以来最低，四周前曾触及三年高点16.3倍。(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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