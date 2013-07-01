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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:07 BJT

日本股市: 上交易日大涨后盘中走势起伏，银行股受投资者青睐

“多头策略投资者更加活跃，积极程度超过对冲基金。可能因为今天香港放假，来自对冲基金的交易量减少。”

三井住友金融集团 上涨2.3%，是主板成交最活跃的个股，其次三菱UFJ金融集团 ，上涨2.6%。

日圆疲软支撑了对汇率敏感的出口类股。日圆兑美元最新报99.35，由上周五的高点98.370下跌，因投资者重新反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月政策会议上开始缩减购债的可能性。

上涨的出口类股包括大金工业 、丰田汽车 、马自达汽车 和索尼 ，涨幅介于0.5%至3.4%之间。

日本央行短观调查报告显示，日本4-6月大型制造业景气判断指数在近两年来首次转为正值。这一迹象表明，尽管近期市场动荡，但该国政府刺激经济的政策继续提升企业信心。

东证股价指数 上涨0.4%至1,138.18，成交量为过去90日全日成交均值的19%。

下跌个股包括日本无线运营商软银 和KDDI Corp ，分别下跌0.9%和1.2%。

汤森路透数据显示，日本股市12个月预估市盈率(本益比)降至13.3倍，为4月初以来最低，四周前曾触及三年高点16.3倍。(完)
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