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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 09:52 BJT

日本股市：日经指数早盘在振荡交投中微升，关注葡萄牙局势进展

路透东京7月4日 - 日股日经指数周四早盘在振荡交投中小幅上扬，在美国周五非农就业数据公布前，投资者持谨慎态度，而且对埃及和葡萄牙政治动荡的担忧打压投资者信心。

日经指数早盘中段略升0.1%报14,070.93点，之前开盘小跌。

分析师称，美股温和上涨予以支撑。美国公布数据显示民间就业增长意外强劲，提振美股上扬。虽然该国服务业疲弱增长也令人意外，不过投资者从就业分项指数中获得一丝安慰。

东证股价指数 跌0.1%报1,172.42点。(完)

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