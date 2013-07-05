日本股市：日经指数反弹至五周高点，因欧洲政策决定提供支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧洲央行周四打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息。英国央行周四警告投资者称，现在预期该央行加息还为时过早。
乐观人气掩盖了市场的忧虑情绪，投资者在等待美国重要就业数据出炉。该数据可能增加，也可能减弱美联储不久缩减购债计划的理由。
“日股是受投资者大量买入日经股指期货的推动走高。美国就业数据公布前，许多投资者采取观望态度，”Okazawa表示。
“虽然观望态度可能会主导市场，我认为股市会受到日圆持续走软趋势的有力支撑，”Rakuten证券资深市场分析师Masayuki Doshida表示。
日圆兑美元 最新报100.34。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。