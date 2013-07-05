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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 10:32 BJT

日本股市：日经指数反弹至五周高点，因欧洲政策决定提供支撑

欧洲央行周四打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息。英国央行周四警告投资者称，现在预期该央行加息还为时过早。

乐观人气掩盖了市场的忧虑情绪，投资者在等待美国重要就业数据出炉。该数据可能增加，也可能减弱美联储不久缩减购债计划的理由。

“日股是受投资者大量买入日经股指期货的推动走高。美国就业数据公布前，许多投资者采取观望态度，”Okazawa表示。

“虽然观望态度可能会主导市场，我认为股市会受到日圆持续走软趋势的有力支撑，”Rakuten证券资深市场分析师Masayuki Doshida表示。

日圆兑美元 最新报100.34。(完)
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