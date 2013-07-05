版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 14:32 BJT

日本股市：收高2.1%至五周高位，受欧洲刺激政策预期提振

路透东京7月5日 - 日本股市日经指数周五上涨2.1%至五周高位。周四欧洲央行和英国央行意外坚定承诺推行宽松货币政策。

日经指数 收涨291.04点至5月29日以来的最高收位14,309.97点，但交投相对清淡。东证股价指数 涨1.5%至1,188.58点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐