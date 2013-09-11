日本股市：收盘近持平，盘中曾触及七周高位

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透东京9月11日 - 日本股市日经指数周三收盘近持平，盘中曾触及七周高点，因叙利亚担忧缓解、以及日圆兑美元下滑。不过，投资者对奥运题材相关类股获利了结，抹去稍早涨幅。
指标日经指数 收盘近持平，报14,425.07，此前曾触及7月25日以来的日高14,561.46点。
日经在周一和周二两天上涨4.1%，受东京申办2020年奥运会成功、以及日本强劲的第二季增长提振。
东证股价指数 收低0.1%，报1,189.25点，市场成交温和，有34.4亿股易手，为七周半以来的第二高位。(完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。