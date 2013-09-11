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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 14:37 BJT

日本股市：收盘近持平，盘中曾触及七周高位

路透东京9月11日 - 日本股市日经指数周三收盘近持平，盘中曾触及七周高点，因叙利亚担忧缓解、以及日圆兑美元下滑。不过，投资者对奥运题材相关类股获利了结，抹去稍早涨幅。

指标日经指数 收盘近持平，报14,425.07，此前曾触及7月25日以来的日高14,561.46点。

日经在周一和周二两天上涨4.1%，受东京申办2020年奥运会成功、以及日本强劲的第二季增长提振。

东证股价指数 收低0.1%，报1,189.25点，市场成交温和，有34.4亿股易手，为七周半以来的第二高位。(完)

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