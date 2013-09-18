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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 14:23 BJT

日本股市：日经指数升至八周高位，因预期美联储仅将温和缩减刺激规模

路透东京9月18日 - 日本股市日经指数周三升至八周高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅将温和缩减刺激规模的预期提振。

日经指数 收高1.4%至14,505.36点，创7月25日来最高收位，盘中一度触及14,625.97点。该指数升破短期阻力位13,606.66点，该水准为5月高位至6月低位走势的68%回档位。

东证股价指数 涨1.0%，至1,193.07点。(完)

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