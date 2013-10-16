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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 11:19 BJT

日本股市：早盘走低因美国财政僵局未解，软银受并购提振大涨2.6%

路透东京10月16日 - 日本股市周三早盘在震荡交投中走低，投资者在紧张地关注美国方面的进展，期望在周四的最后期限前达成一致，避免债务违约。

日股回落，此前美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商，但周二料不会宣布协议。

指标日经指数 下跌0.2%至14,418.10点，距离周二所及的两周高位14,510.37不远。

“由于美国政界人士有可能不久将达成一致，多数投资者今天采取观望的立场，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。

下跌的个股当中，日本烟草 跌3.1%，Panasonic 跌1.5%。

大盘股软银 最多上涨2.6%，此前日本经济新闻报导称，软银及其部分持股的子公司GungHo Online Entertainment 将以1,500亿日圆(约合15.3亿美元)收购芬兰智能手机游戏生产商Supercell的51%股权。

早盘收市时，东证股价指数 跌0.2%至1,194.64点，市场成交清淡。(完)
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