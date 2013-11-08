版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 14:12 BJT

日本股市：跌至一个月低位，美国就业报告出炉前投资者不愿冒险

路透东京11月8日 - 日本股市周五跌至一个月低位，因今日稍晚美国关键的就业报告出炉前，投资者不愿冒险。

日经指数 下跌1.0%至14,086.80点，稍早一度跌至10月9日来最低14,026.17点。该指数周线收低0.8%。

东证股价指数 下挫0.7%至1,176.42点。

若美国就业报告表现强劲，则美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债规模将宜早不宜迟，特别是因为周四出炉的国内生产总值(GDP)数据好于预期。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐