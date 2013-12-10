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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 09:00 BJT

日本股市：早盘从一周高位回落，仍望录得1972年来最佳年度表现

路透东京12月10日 - 日本股市周二从一周高位回落，因投资者在年底前锁定获利，日经指数有望录得1972年来最佳年度表现。

日经指数 下滑0.4%至15,577.67点。该指数周一上涨2.3%，创三个月来最大单日升幅，因日圆下滑，此前美国就业报告提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激规模的预期。

“我们发现一些程式交易账户锁定获利，”美国一银行的资深交易员说。

他表示，美国的多/空账户最近表现淡静，宏观基金在市场上表现活跃。

指标权重股软银(Softbank) 成交量最大，下滑0.6%，周一为上涨2.2%。

东证股价指数 早盘小跌0.1%至1,254.86点，成交量为过去90个交易日中全天平均交易量的14%。(完)
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