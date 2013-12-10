日本股市：早盘从一周高位回落，仍望录得1972年来最佳年度表现

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透东京12月10日 - 日本股市周二从一周高位回落，因投资者在年底前锁定获利，日经指数有望录得1972年来最佳年度表现。
日经指数 下滑0.4%至15,577.67点。该指数周一上涨2.3%，创三个月来最大单日升幅，因日圆下滑，此前美国就业报告提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激规模的预期。
“我们发现一些程式交易账户锁定获利，”美国一银行的资深交易员说。
他表示，美国的多/空账户最近表现淡静，宏观基金在市场上表现活跃。
指标权重股软银(Softbank) 成交量最大，下滑0.6%，周一为上涨2.2%。
东证股价指数 早盘小跌0.1%至1,254.86点，成交量为过去90个交易日中全天平均交易量的14%。(完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。