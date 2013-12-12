日本股市：跌至一周低点，因美联储缩减购债担忧重燃

路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周四连续第三日下挫，跌至一周低点，受股指期货卖盘和软银 等权重股的跌势打击。市场对美联储提早缩减购债的担忧重燃，挫伤了人气。

日经指数 收低1.1%，报15,341.82点，盘中一度跌至上周五以来的低点15,255.36点。东证股价指数 跌0.7%至1,242.23，33个板块中有29个下跌。