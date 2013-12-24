日本股市：盘中升破16,000点为六年来首次，终场小幅收高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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瑞士信贷在上周五的研究报告中称，如果日经指数突破16,125点，将可能打破自1996年以来的下跌趋势线。
在日本政府大规模财政和货币刺激政策的推动下，日经指数今年上涨53%。
软银 周二收低1.2%，此前彭博援引消息人士称，软银首席执行官孙正义至少与五家银行进行磋商，为软银控股80%的Sprint 明年收购T-Mobile US 多数股融资。
东证股价指数 收低0.3%至1,257.55点，有25.9亿股成交，上周日均成交量为24.3亿。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。