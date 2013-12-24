日本股市：盘中升破16,000点为六年来首次，终场小幅收高

瑞士信贷在上周五的研究报告中称，如果日经指数突破16,125点，将可能打破自1996年以来的下跌趋势线。

在日本政府大规模财政和货币刺激政策的推动下，日经指数今年上涨53%。

软银 周二收低1.2%，此前彭博援引消息人士称，软银首席执行官孙正义至少与五家银行进行磋商，为软银控股80%的Sprint 明年收购T-Mobile US 多数股融资。