日本股市：早盘上涨逾1%，强劲获利预期及外资和散户买盘提振人气

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
分析师称，外资和散户买盘支撑了市场，外资盘前下单连续第五日买超。他们并称，日本企业第三季财报公布在即，投资者寄望未来几周市场将进一步上涨。
“投资者对有望上调财测和股本回报率高的个股感兴趣，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。
东证股价指数 上涨0.7%至1,302.31点。
经营网上购物网站的日本乐天网站 大涨3.5%至1,843日圆，根据汤森路透数据，股价创下至少自2000年以来最高。
美元兑日圆 由103.865涨至104.16，使出口类股受到追捧。丰田汽车上涨1.6%，Tokyo Electron 上涨1%。
但任天堂 重挫3.1%，延续上日跌幅，因该公司的亏损预警令投资者担忧。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。