日本股市：早盘上涨逾1%，强劲获利预期及外资和散户买盘提振人气

分析师称，外资和散户买盘支撑了市场，外资盘前下单连续第五日买超。他们并称，日本企业第三季财报公布在即，投资者寄望未来几周市场将进一步上涨。

“投资者对有望上调财测和股本回报率高的个股感兴趣，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

东证股价指数 上涨0.7%至1,302.31点。

经营网上购物网站的日本乐天网站 大涨3.5%至1,843日圆，根据汤森路透数据，股价创下至少自2000年以来最高。

美元兑日圆 由103.865涨至104.16，使出口类股受到追捧。丰田汽车上涨1.6%，Tokyo Electron 上涨1%。