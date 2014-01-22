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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:51 BJT

日本股市：持稳等待央行决议，强劲财报提振东京制铁跳涨

东证股价指数 上涨0.3%至1,299.49点，成交量为过去90天全天交易量均值的31%。

东京制铁 大涨6.6%，此前该公司公布的第三季财报强劲。Peer Kyoei Steel 和Tokyo Tekko 分别上涨2.9%和2.4%。

新近推出的JPX-Nikkei Index 400指数 上涨0.3%，至11,731.54点，其成分股由股本回报率高和公司治理完善的企业组成。(完)
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