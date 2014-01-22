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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 14:36 BJT

日本股市：温和收高，强劲财报提振东京制铁跳涨

东证股价指数 上涨0.3%至1,299.63点，有26.6亿股票成交，为本周最高。

新近推出的JPX-Nikkei Index 400指数 收升0.3%，至11,728.57点。

东京制铁大涨5%，得益于内需稳健和成本降低，该公司本财年头九个月的业绩实现扭亏为盈。同业Kyoei Steel 上涨3.2%，Tokyo Tekko 上涨1.5%。(完)
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