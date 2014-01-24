日本股市：下跌1.9%至一个月低位，因新兴货币下挫和中国数据疲弱

若干新兴市场货币承压，许多市场人士揣测，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周的政策会议上继续缩减刺激政策。

土耳其里拉兑美元 触及纪录低位，南非兰特兑美元 跌至五年半低点，俄罗斯卢布 也跌至近五年最低。巴西、委内瑞拉和墨西哥货币悉数受挫。

“这令人想起去年5月由于担忧美联储缩减刺激政策，投资者轧空新兴市场部位时造成的动荡，”Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities的藤户则弘称。

东证股价指数 跌1.8%至1,264.60点。

JPX-Nikkei Index 400 指数跌1.8%，收报11,420.16。(完)