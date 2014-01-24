日本股市：下跌1.9%至一个月低位，因新兴货币下挫和中国数据疲弱

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
若干新兴市场货币承压，许多市场人士揣测，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周的政策会议上继续缩减刺激政策。
土耳其里拉兑美元 触及纪录低位，南非兰特兑美元 跌至五年半低点，俄罗斯卢布 也跌至近五年最低。巴西、委内瑞拉和墨西哥货币悉数受挫。
“这令人想起去年5月由于担忧美联储缩减刺激政策，投资者轧空新兴市场部位时造成的动荡，”Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities的藤户则弘称。
东证股价指数 跌1.8%至1,264.60点。
JPX-Nikkei Index 400 指数跌1.8%，收报11,420.16。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选