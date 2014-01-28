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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 14:46 BJT

日本股市：小跌创两个月最低收盘，美联储会议前市场谨慎

苹果供应商表现落后，Nitto Denko 跌2.9%，夏普 跌3.4%，此前苹果的假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且对当前季度的营收预估低于市场预期。

Square Enix Holdings 成交活跃并上涨3.4%，因其新的智能手机应用软件在苹果应用商品上架仅两天就销量飙升至第二。其成交量为8,100万股，为过去90天全天交易量均值的80倍。

东证股价指数 收跌0.4%至1,224.31点。(完)
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