版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 14:27 BJT

日本股市：日经指数创三周最高收盘位，关注G20会议

路透东京2月21日 - 日本股市日经指数 周五收盘跳升2.9%，因日圆疲弱提振整体人气，而且此前美国制造业数据触及近四年高位。

日经指数收高416.49点，至14,865.67点，创1月31日来最高收盘位。该指数周线上涨3.9%，位11月中以来最大周线升幅，结束之前的六周连跌走势。

东证股价指数 上涨2.3%至1,222.31点，33个类股全线上扬。

JPX-日经400指数 收高2.3%至11,059.15点。

市场人士等待周末G20会议结果。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐