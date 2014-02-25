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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 10:27 BJT

日本股市：跟随美股上扬并触及三周半高位，软银跳涨

路透东京2月25日 - 日本股市日经指数 周二早盘升至三周半高位，此前华尔街股市大涨，促使日本股市空头回补。

软银 升至一个月高位，因有报导称软银有意购买韩国Naver公司移动简讯服务Line的部分股权。

0208 GMT，日经指数上涨1.2%至15,013.29点，此前触及1月31日来最高15,079.84点。

“考虑到截至3月的一年，日本企业获利料触及纪录高位，而且在接下来的财年将继续上升，日本股市看起来相当便宜，”SMBC日兴证券首席策略分析师阪上亮太表示。

“从历史上看，当美国经济强劲且汇市稳定时，日本企业几乎不可能下调获利预估，”他补充称。

不过很多投资者仍对追高持谨慎态度，因今年迄今为止日本股市表现欠佳。今年以来日经指数仍下滑7.5%。

软银股价上涨4.1%，触及四周高位。

东证股价指数 上升1.1%至1,231.89点。JPX-日经400指数 上升1.0%。(完)
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