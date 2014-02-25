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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 14:22 BJT

日本股市：日经指数创四周收盘高位，软银跳升

路透东京2月25日 - 日本股市日经指数 周二创四周收盘高位，此前美股大涨，引发日本股市空头回补。

日经指数上涨1.4%至15,051.60点，为1月29日来最高收位。

软银 升至一个月高位，因有报导称软银有意购买韩国Naver公司移动简讯服务Line的部分股权。

东证股价指数 上涨1.2%至1,233.66点。

JPX-日经400指数 上升1.2%至11,159.39点。(完)
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