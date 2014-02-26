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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 14:26 BJT

日本股市：脱离上日所及的四周高点并收低，疲弱美国数据打击人气

路透东京2月26日 - 日本股市日经指数周三收跌，因美国公布的疲弱数据打击了人气，投资者进行获利了结。日经指数上日触及四周收盘高位。

日经指数 收跌0.5%，报14,970.97点。东证股价指数 跌0.7%，至1,225.35点，仅有19亿股股票成交，为12月中期以来最低。(完)
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