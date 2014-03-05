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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 14:21 BJT

日本股市：日经指数涨至一周高点，乌克兰担忧缓解

路透东京3月5日 - 日本股市周三收涨至一周高点，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了对乌克兰可能发生军事冲突的担忧，引发了此前受创的地产及指数权重股的空头回补。

日经指数 收升1.2%，至14,897.63点，为2月27日以来最高收位。

东证股价指数 涨0.7%，至1,212.90点。(完)
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