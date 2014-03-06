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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 14:35 BJT

日本股市：日经指数跳涨至五周高点，受GPIF调整资产配置预期提振

路透东京3月6日 - 日本股市日经指数周四跳涨至五周高点，因全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资配置消息激励了投资者，而且日圆走软也提振了出口类股。

日经指数 收涨1.6%，至15,134.75点，为1月29日以来最高收位。

东证股价指数 上涨1.3%，至1,228.36点，33个板块中有32个上涨。

日本政府退休金投资基金(GPIF)顾问周四建议，在日本摆脱通缩之际，GPIF不必再拘泥于“以国内债券为中心”的投资原则。 (完)
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