日本股市：日经指数自五周高位回落，受中国数据和乌克兰忧虑拖累

路透东京3月10日 - 日本股市周一早盘自五周高位下滑，中国贸易数据令人失望，及围绕乌克兰危机的不确定性都促使投资者锁定近期获利。

尽管上周五公布的美国非农就业报告意外强劲，但仅带来有限支撑，因数据也强化了美国货币刺激将进一步减少的预期。

“投资者正在了结获利。考虑到乌克兰忧虑和美国利率上升前景，市场目前没有明确的走势指引，”Bayview Asset Management资产组合经理Yasuo Sakuma称，“现在没有什么有力的刺激来促使人们买进。”

日经指数 下跌1.1%至15,100.18点，脱离上周五所及五周高位。