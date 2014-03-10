日本股市：日经指数自五周高位回落，受中国数据和乌克兰忧虑拖累

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透东京3月10日 - 日本股市周一早盘自五周高位下滑，中国贸易数据令人失望，及围绕乌克兰危机的不确定性都促使投资者锁定近期获利。
尽管上周五公布的美国非农就业报告意外强劲，但仅带来有限支撑，因数据也强化了美国货币刺激将进一步减少的预期。
“投资者正在了结获利。考虑到乌克兰忧虑和美国利率上升前景，市场目前没有明确的走势指引，”Bayview Asset Management资产组合经理Yasuo Sakuma称，“现在没有什么有力的刺激来促使人们买进。”
日经指数 下跌1.1%至15,100.18点，脱离上周五所及五周高位。
东证股价指数 下跌1%至1,224.37点， 成交量为过去90个交易日日均水准的28.8%。(完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。