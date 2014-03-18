日本股市：日经指数自六周低位反弹1.2%，受乌克兰忧虑缓解提振

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透东京3月18日 - 日本股市周二反弹，因克里米亚入俄公投没有爆发严重暴力冲突，缓解了市场紧张情绪，此外美国数据表现乐观。
日股日经指数 上涨1.2%至14,452.33点，自周一所及六周收盘低位反弹，但仍较3月7日创下的约15,300点五周高位低逾5%。
交易商称，异常谨慎的投资者现在等待俄罗斯总统普京今日稍晚在议会就克里米亚问题发表讲话。
“我想市场早已预料到克里米亚要独立。我们应该看看普京将讲些什么，但如果他没有做出爆炸性发言，日经指数可能将再次测试本月高位，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。
东证股价指数 上涨1.0%至1,165.86点。(完)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================