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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 11:17 BJT

日本股市：日经指数自六周低位反弹1.2%，受乌克兰忧虑缓解提振

路透东京3月18日 - 日本股市周二反弹，因克里米亚入俄公投没有爆发严重暴力冲突，缓解了市场紧张情绪，此外美国数据表现乐观。

日股日经指数 上涨1.2%至14,452.33点，自周一所及六周收盘低位反弹，但仍较3月7日创下的约15,300点五周高位低逾5%。

交易商称，异常谨慎的投资者现在等待俄罗斯总统普京今日稍晚在议会就克里米亚问题发表讲话。

“我想市场早已预料到克里米亚要独立。我们应该看看普京将讲些什么，但如果他没有做出爆炸性发言，日经指数可能将再次测试本月高位，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。

东证股价指数 上涨1.0%至1,165.86点。(完)
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