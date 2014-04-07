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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 10:20 BJT

日本股市：早盘跌至一周低点，软银下挫

路透东京4月7日 - 日股日经指数周一早盘跌至一周低点，因美股下跌盖过了美国非农就业数据的利好影响，权重股软银 受美国科技股遭抛售的拖累下挫。

交易商称，软银股价在中国电子商务巨擘阿里巴巴首次公开发行(IPO)前对美国科技股的走势非常敏感。

软银下跌4.3%，为交投最为活跃个股。

日经指数 早盘下跌1.6%至14,817.33点，稍早低见14,808.81，为4月1日来最低。

出口股周一受挫，此前美元兑日圆 从两个半月高点104.13回落，最新报103.25。本田汽车 下跌2.1%，日立 下挫2.6%，Tokyo Electron 大跌3.3%。

东证股价指数 跌1.4%至1,199.21点，JPX-日经400指数 则跌1.3%至10,882.68点。(完) 　　
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