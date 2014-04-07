日本股市：早盘跌至一周低点，软银下挫

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透东京4月7日 - 日股日经指数周一早盘跌至一周低点，因美股下跌盖过了美国非农就业数据的利好影响，权重股软银 受美国科技股遭抛售的拖累下挫。
交易商称，软银股价在中国电子商务巨擘阿里巴巴首次公开发行(IPO)前对美国科技股的走势非常敏感。
软银下跌4.3%，为交投最为活跃个股。
日经指数 早盘下跌1.6%至14,817.33点，稍早低见14,808.81，为4月1日来最低。
出口股周一受挫，此前美元兑日圆 从两个半月高点104.13回落，最新报103.25。本田汽车 下跌2.1%，日立 下挫2.6%，Tokyo Electron 大跌3.3%。
东证股价指数 跌1.4%至1,199.21点，JPX-日经400指数 则跌1.3%至10,882.68点。(完)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。