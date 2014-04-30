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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:36 BJT

日本股市：日经指数因央行按兵不动而削减涨幅，月线连续第四月下滑

路透东京4月30日 - 日本股市周三回吐早盘大部分涨幅，此前日本央行重申当前政策，让押注央行会意外放松政策的部分投机客感到失望。

日经指数收高0.1%至14,304.11点，稍早上扬0.9%，因企业财测乐观。该股指本月累计下跌3.5%，为连续第四个月下滑。

日经期指 在日股收盘后下跌0.4%，因日本央行维持乐观的经济预估，有关央行近期祭出宽松货币举措的猜测为之削弱。

东证股价指数 收涨0.2%至1,162.44点，成交量高于过去20个交易日的平均水准。JPX-日经400指数 涨0.2%至10,588.03点。(完)
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