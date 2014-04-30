日本股市：日经指数因央行按兵不动而削减涨幅，月线连续第四月下滑

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透东京4月30日 - 日本股市周三回吐早盘大部分涨幅，此前日本央行重申当前政策，让押注央行会意外放松政策的部分投机客感到失望。
日经指数收高0.1%至14,304.11点，稍早上扬0.9%，因企业财测乐观。该股指本月累计下跌3.5%，为连续第四个月下滑。
日经期指 在日股收盘后下跌0.4%，因日本央行维持乐观的经济预估，有关央行近期祭出宽松货币举措的猜测为之削弱。
东证股价指数 收涨0.2%至1,162.44点，成交量高于过去20个交易日的平均水准。JPX-日经400指数 涨0.2%至10,588.03点。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译