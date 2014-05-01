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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 10:25 BJT

日本股市：早盘上涨，受益于美股劲扬及野村控股等企业财报靓丽

路透东京5月1日 - 日本股市周四早盘上扬，受助于美国股市道琼工业指数创下纪录收盘高位，而且野村控股等经纪公司和部分制造企业公布强劲财报。

日本央行的乐观经济预估引发市场对其可能不会出台额外刺激的担忧，但央行总裁黑田东彦昨日并未排除未来放松政策的可能，让投资者松了一口气。

日经指数 上涨0.4%，因美股周三劲扬提振市场人气。美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布乐观的经济评估，推动美股走高。

中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)略微改善，与市场预期基本一致，市场对此数据反应不大。

野村控股 跳涨6.3%，成交活跃，为东京证交所交投最为活跃的个股，此前该公司公布亮丽财报，并宣布股票回购计划。

东证股价指数 上涨0.7%，JPX-日经400指数 上扬0.5%。(完)
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