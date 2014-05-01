日本股市：早盘上涨，受益于美股劲扬及野村控股等企业财报靓丽

《台湾重要政经日程》--4月28日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 4/28(五)
路透东京5月1日 - 日本股市周四早盘上扬，受助于美国股市道琼工业指数创下纪录收盘高位，而且野村控股等经纪公司和部分制造企业公布强劲财报。
日本央行的乐观经济预估引发市场对其可能不会出台额外刺激的担忧，但央行总裁黑田东彦昨日并未排除未来放松政策的可能，让投资者松了一口气。
日经指数 上涨0.4%，因美股周三劲扬提振市场人气。美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布乐观的经济评估，推动美股走高。
中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)略微改善，与市场预期基本一致，市场对此数据反应不大。
野村控股 跳涨6.3%，成交活跃，为东京证交所交投最为活跃的个股，此前该公司公布亮丽财报，并宣布股票回购计划。
东证股价指数 上涨0.7%，JPX-日经400指数 上扬0.5%。(完)
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路透上海4月28日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周五公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。
--前瞻基础建设特别条例草案前日在混战中火速闯关，引发程序瑕疵疑义，情势在昨日下午大逆转，民进党主动释出善意，同意下周重新排审草案，盼理性讨论。