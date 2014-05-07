日本股市：早盘触及三周低位，受累于日圆上涨及乌克兰忧虑

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透东京5月7日 - 日股日经指数周三早盘跌至三周低位，因日圆上涨拖累出口股，同时乌克兰忧虑犹存损及市场人气。
日经指数早盘下跌2%至14,170.48点，此前低见14,160.08点，为4月16日以来低位。上周五，该股指下跌0.2%至14,457.51点。
投资者刚从四天黄金周假期返回，就看到美元兑日圆 跌至三周低位101.49日圆。
投资者亦在关注乌克兰情势。
“目前日本市场表现疲弱，不仅仅是因为外部因素，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，“投资者做好了本财年成长低于预期的准备，主要是出于对美元兑日圆汇率水平的考量。如果企业没有缓和日圆贬值冲击的工具，又如何能够指望实现增长？”
他还称，虽然分析师曾预计本财年日本企业营业利润将增长10-15%，但他们近期已将增长预估下调至约0-5%。
丰田汽车 股价下跌0.9%，为成交额第三大的个股。该公司准备在本周公布全年财报。本田汽车 下跌2.9%。
权重股表现亦逊于大盘。软银 跌2.1%，为成交额最大的个股。日本迅销 跌1.9%至31,420日圆，为11月以来最低。
东证股价指数 下跌1.9%至1,159.72点；JPX-日经400指数 跌1.9%至10,544.19点。(完) (编译 许娜；审校 于春红)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p