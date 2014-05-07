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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:34 BJT

日本股市：早盘触及三周低位，受累于日圆上涨及乌克兰忧虑

路透东京5月7日 - 日股日经指数周三早盘跌至三周低位，因日圆上涨拖累出口股，同时乌克兰忧虑犹存损及市场人气。

日经指数早盘下跌2%至14,170.48点，此前低见14,160.08点，为4月16日以来低位。上周五，该股指下跌0.2%至14,457.51点。

投资者刚从四天黄金周假期返回，就看到美元兑日圆 跌至三周低位101.49日圆。

投资者亦在关注乌克兰情势。

“目前日本市场表现疲弱，不仅仅是因为外部因素，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，“投资者做好了本财年成长低于预期的准备，主要是出于对美元兑日圆汇率水平的考量。如果企业没有缓和日圆贬值冲击的工具，又如何能够指望实现增长？”

他还称，虽然分析师曾预计本财年日本企业营业利润将增长10-15%，但他们近期已将增长预估下调至约0-5%。

丰田汽车 股价下跌0.9%，为成交额第三大的个股。该公司准备在本周公布全年财报。本田汽车 下跌2.9%。

权重股表现亦逊于大盘。软银 跌2.1%，为成交额最大的个股。日本迅销 跌1.9%至31,420日圆，为11月以来最低。

东证股价指数 下跌1.9%至1,159.72点；JPX-日经400指数 跌1.9%至10,544.19点。(完) (编译 许娜；审校 于春红)
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