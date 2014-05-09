日本股市：早盘在动荡交投中走升，东芝因乐观财测而劲扬

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透东京5月9日 - 日本股市周五在动荡交投中小涨，投资者吸纳东芝等具有强劲增长前景的个股，同时对乌克兰危机的担忧让投资者仍焦虑不安。
丰田汽车 盘初一度下跌2%，之后反弹，上涨0.8%。该公司警告称本会计年度获利可能下滑，但交易商称市场早已对此消息作出反应。
0148GMT，日股日经指数 上涨0.4%至14,216.15点，此前开低。该指标股指目前交投于25日移动均线切入位14,419.29点之下，本周迄今已累计下滑1.7%。
市场分析师称，投资者现在保持谨慎，因许多公司在本财报季公布较为保守的财测。
东芝 跳涨1.8%，此前公司预估本会计年度营业利润将创纪录，因电网设备销售畅旺，且来自快闪记忆体晶片收入强劲，抵销了核能反应炉业务疲弱的影响。
东证股价指数 上涨0.7%至1,167.94点，JPX-日经400指数 涨0.7%至10,628.11点。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。