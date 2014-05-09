日本股市：早盘在动荡交投中走升，东芝因乐观财测而劲扬

路透东京5月9日 - 日本股市周五在动荡交投中小涨，投资者吸纳东芝等具有强劲增长前景的个股，同时对乌克兰危机的担忧让投资者仍焦虑不安。

丰田汽车 盘初一度下跌2%，之后反弹，上涨0.8%。该公司警告称本会计年度获利可能下滑，但交易商称市场早已对此消息作出反应。

0148GMT，日股日经指数 上涨0.4%至14,216.15点，此前开低。该指标股指目前交投于25日移动均线切入位14,419.29点之下，本周迄今已累计下滑1.7%。

市场分析师称，投资者现在保持谨慎，因许多公司在本财报季公布较为保守的财测。

东芝 跳涨1.8%，此前公司预估本会计年度营业利润将创纪录，因电网设备销售畅旺，且来自快闪记忆体晶片收入强劲，抵销了核能反应炉业务疲弱的影响。