日本股市：因日圆疲软及美股坚挺而走高，日产和夏普大涨

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京5月13日 - 日本股市周二跳涨，因日圆下跌及美股升至纪录最高收位提振投资者信心，此外市场认为日产汽车和夏普保守的财测预示公司获利存在更多上行空间，两公司股价因而上扬。
日股日经指数 早盘上涨1.8%至14,405.06点，为4月25日以来首次在25日移动均线上方交投。
美国股市道指 和标普500指数 周一触及纪录最高收位，Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。
日产汽车 跳涨5.4%至一个月高位916日圆，此前公司预计当前会计年度净利达4,050亿日圆(40亿美元)。虽然这低于汤森路透I/B/E/S调查预估的4,254亿日圆，但分析师称日产的财测过于保守。
夏普 亦劲升7.7%至三周高位279日圆，此前公司公布财测，而分析师称考虑到夏普太阳能和LCD业务表现料强劲，此财测较为保守。
出口类股走高，受益于日圆兑美元跌至一周低位。
丰田汽车 上涨1.6%，索尼 上涨2.5%。
东证股价指数 上涨1.6%至1,175点，JPX-日经400指数 涨1.6%至10,710.45点。(完)
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