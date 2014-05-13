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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 14:13 BJT

日本股市：在日圆疲软推动下劲扬2%，日产汽车和夏普股价大涨

路透东京5月13日 - 日本股市周二跳涨2%至一周半高位，因日圆下跌提振出口股，此外市场认为日产汽车 和夏普 保守的财测预示公司获利存在更多上行空间，两公司股价因而上扬。

指标股指日经指数 收涨275.92点报14,425.44点，为5月2日以来最高收位。

东证股价指数 涨1.8%至1,178.35点，JPX-日经400指数 升1.8%至10,728.59点。

日产汽车大涨5.1%。(完)
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