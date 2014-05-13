日本股市：在日圆疲软推动下劲扬2%，日产汽车和夏普股价大涨

亚洲金融：菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
路透东京5月13日 - 日本股市周二跳涨2%至一周半高位，因日圆下跌提振出口股，此外市场认为日产汽车 和夏普 保守的财测预示公司获利存在更多上行空间，两公司股价因而上扬。
指标股指日经指数 收涨275.92点报14,425.44点，为5月2日以来最高收位。
东证股价指数 涨1.8%至1,178.35点，JPX-日经400指数 升1.8%至10,728.59点。
日产汽车大涨5.1%。(完)
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
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* 人民币收贬至近一月新低 * 早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量 * 午后客盘购汇增强，大行适度提供美元流动性 * 市场关注周日法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月 新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘 购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。 他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸 市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共 同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国 大选对欧元的影响。 “今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中 资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。” 亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空 间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。