日本股市：受获利了结打压下滑，合并报导提振Kadokawa和Dwango大涨

路透东京5月14日 - 日本股市日经指数 周三早盘盘中小跌，从一周半高位回落，因上日大涨后出现获利了结，不过Kadokawa 和Dwango 大涨，因媒体报导称这两家公司计划合并。

出版公司Kadokawa和视频网站运营商Dwango均跳升14%，此前日经新闻报导，这两家公司最早明年春季成立控股公司，合并双方运营。Dwango股票成交量排名第八。

日经新闻称，Kadokawa旨在利用Dwango的在线服务和相关专业优势，以直接向消费者推广Kadokawa自己的电影、游戏和其他内容服务产品。

指标日经指数小跌0.2%报14,392.20点，周二收涨2.0%至14,425.44点，创5月2日来最高收位。

权重股软银 和KDDI 受获利了结影响分别下跌1.0%和3.9%，周二这两只个股大幅上涨。

市场观察人士称，目前日经指数阻力位料在14,500点。