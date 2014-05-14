日本股市：受获利了结打压下滑，合并报导提振Kadokawa和Dwango大涨

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透东京5月14日 - 日本股市日经指数 周三早盘盘中小跌，从一周半高位回落，因上日大涨后出现获利了结，不过Kadokawa 和Dwango 大涨，因媒体报导称这两家公司计划合并。
出版公司Kadokawa和视频网站运营商Dwango均跳升14%，此前日经新闻报导，这两家公司最早明年春季成立控股公司，合并双方运营。Dwango股票成交量排名第八。
日经新闻称，Kadokawa旨在利用Dwango的在线服务和相关专业优势，以直接向消费者推广Kadokawa自己的电影、游戏和其他内容服务产品。
指标日经指数小跌0.2%报14,392.20点，周二收涨2.0%至14,425.44点，创5月2日来最高收位。
权重股软银 和KDDI 受获利了结影响分别下跌1.0%和3.9%，周二这两只个股大幅上涨。
市场观察人士称，目前日经指数阻力位料在14,500点。
东证股价指数 持平于1,178.87点。JPX-日经 400指数 亦持平，报10,731.76点。(完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。