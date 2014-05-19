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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:14 BJT

日本股市：早盘因日圆上涨遏制冒险意愿而持平，Tokyo Electron跳涨

路透东京5月19日 - 日股日经指数周一早盘持平，因日圆上涨遏制了投资者的冒险意愿，同时市场等待本周一系列重大风险事件的到来，例如日本央行政策会议。

Tokyo Electron(TEL) 跳涨6.3%，因9月同意收购该公司的应用材料 周五在强劲财报提振下劲扬。

日经指数 早盘持平于14,096.88点，此前小幅开高。上周五则收低1.4%。

分析师称，投资者在场边观望，静候本周的一系列风险事件，包括日本央行会议、美国经济数据和中国采购经理人指数(PMI)报告。

东证股价指数 跌0.1%，JPX-日经400指数 持平于10,564.05点。(完)
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