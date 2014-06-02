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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 14:21 BJT

日本股市：中国强劲数据提振日经指数收高2.1%，并创两个月最高收位

日本第一生命保险股价下挫5%，成交量位列第四。一位熟悉事件进展的消息人士表示，该公司正就收购美国保险业者Protective Life Corp 进行深入谈判。

东证股价指数 上涨1.6%，至1,220.47点。(完)
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