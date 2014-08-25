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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 11:05 BJT

日本股市：日经指数早盘反弹，日圆走弱推升出口类股

美元兑日圆 一度高见104.49日圆，因投资者押注美国升息时间将远早于日本和欧洲。

叶伦在杰克森霍尔会议上对部分美联储官员担忧持续货币政策刺激表示认同，不过她强调有必要在加息问题上谨慎行事。

出口股领涨。索尼 上涨0.8%，Panasonic 涨0.6%，丰田汽车 小升0.4%。

对日本央行、及日本政府退休金投资基金(GPIF)等其它国内公共部门将增加买盘的憧憬亦支撑股市。

东证股价指数 涨0.2%，JPX-日经400指数 升0.1%。(完)
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