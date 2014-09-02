日本股市：日经指数早盘中升至四周半高位，出口股受日圆走软提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
交易商指出，首相安倍晋三计划重组内阁亦支撑人气。
日经新闻报导称，安倍已决定任命盐崎恭久为厚生劳动省大臣。盐崎恭久是一名资深的自民党党员，支持改革日本政府退休金投资基金(GPIF)。
“盐崎恭久预计将为安倍的增长策略发挥重要作用，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“如果他加快GPIF改革计划，则将给股市带来益处。”
出口股周二从日圆走软中受益。美元兑日圆 涨至1月中旬以来最高104.64。
丰田汽车 涨1.1%，东芝 升1.4%，Fanuc 涨1.9%。
百货公司类股亦上涨，因8月销售自4月消费税上调以来首度增加。高岛屋 涨1.0%，三越伊势丹控股 升1.8%，J.Front Retailing 跳涨3.1%。
东证股价指数 涨0.9%，至1,294.52点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。