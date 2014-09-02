日本股市：日经指数早盘中升至四周半高位，出口股受日圆走软提振

交易商指出，首相安倍晋三计划重组内阁亦支撑人气。

日经新闻报导称，安倍已决定任命盐崎恭久为厚生劳动省大臣。盐崎恭久是一名资深的自民党党员，支持改革日本政府退休金投资基金(GPIF)。

“盐崎恭久预计将为安倍的增长策略发挥重要作用，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“如果他加快GPIF改革计划，则将给股市带来益处。”

出口股周二从日圆走软中受益。美元兑日圆 涨至1月中旬以来最高104.64。

丰田汽车 涨1.1%，东芝 升1.4%，Fanuc 涨1.9%。

百货公司类股亦上涨，因8月销售自4月消费税上调以来首度增加。高岛屋 涨1.0%，三越伊势丹控股 升1.8%，J.Front Retailing 跳涨3.1%。