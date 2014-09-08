日本股市：震荡交投中小幅走高，经济数据好坏不一抑制冒险意愿

另外，日本公布的国内生产总值(GDP)修正数据显示，经济萎缩的程度大于预期。中国公布的数据显示8月出口增长高于预期，但进口意外下降，当月贸易顺差再刷新单月历史新高。

“中国数据(出口强，进口弱)表明，全球经济正在复苏，但中国经济的复苏逊于预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

“不过对日本市场的影响有限，”因美元兑日圆仍在105日圆上方，这有利于出口商的获利。

大盘股软银 上涨2.4%，为日经指数贡献了17点涨幅，因阿里巴巴IPO-BABA.N在美国上市的股价预计在60-66美元之间。

日本乐天网站 下跌4.0%，此前日经报导称该公司正在最终确定收购美国折扣网站运营商Ebates的阶段。收购出价逾1,000亿日圆。