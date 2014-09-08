日本股市：震荡交投中小幅走高，经济数据好坏不一抑制冒险意愿

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
另外，日本公布的国内生产总值(GDP)修正数据显示，经济萎缩的程度大于预期。中国公布的数据显示8月出口增长高于预期，但进口意外下降，当月贸易顺差再刷新单月历史新高。
“中国数据(出口强，进口弱)表明，全球经济正在复苏，但中国经济的复苏逊于预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。
“不过对日本市场的影响有限，”因美元兑日圆仍在105日圆上方，这有利于出口商的获利。
大盘股软银 上涨2.4%，为日经指数贡献了17点涨幅，因阿里巴巴IPO-BABA.N在美国上市的股价预计在60-66美元之间。
日本乐天网站 下跌4.0%，此前日经报导称该公司正在最终确定收购美国折扣网站运营商Ebates的阶段。收购出价逾1,000亿日圆。
东证股价指数 上涨0.4%，报1,298.31点。JPX日经400指数 上涨0.3%，报11,770.33点。(完)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。