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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 10:28 BJT

日本股市：日经指数创下八个月新高，疲弱日圆激励出口股上涨

“对于日本市场来说，美国升息是正面的因素，日圆疲软能给大型出口商带来助力，”野村证券首席分析师Hiromichi Tamura称。

但路透短观调查显示，日本9月制造业景气判断指数遭遇近两年来最大降幅，因加税对经济的冲击比预期更严重，暗示本已艰苦的复苏将更加困顿。

索尼 逆市重挫13%，至一个月低位1,844日圆，此前该公司预计亏损程度远较预期严重，并表示当前会计年度不会派发股息，是1958年上市以来首次。

东证股价指数 涨1.1%，至1,318.73点。JPX日经400指数 上扬1.2%，至11,961.70点。(完)
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