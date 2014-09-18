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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:34 BJT

日本股市：日经收升1.1%创两周最大单日涨幅，日圆贬势拉抬出口股

美元兑日圆触及六年高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申了在“相当长时间”内维持近零利率的承诺，但也暗示一旦开始升息，速度将比预期更快。美联储还确认，购债计划将在下月结束。

日本8月出口下滑，因对美国出口萎缩。这再一次证明，经济自4-6月大幅下挫后，目前仍难以提速。

出口不景气及内需迟滞若再持续一段时间，可能迫使政府和日本央行寻找新方法来提振经济。(完)
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