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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 11:01 BJT

日本股市：盘中触及八个半月高位，受日圆走软扶助

路透东京9月19日 - 日本股市周五在日圆跌至六年低点后续涨至八个半月高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景提供支撑，苏格兰公投初步结果显示反对独立派领先。

日圆走软提振出口类股走高，推动市场升至接近雷曼兄弟破产前的高位。

截至中午，日经指数 上涨1.5%至16,301.08点，接近12月30日所及的高点16,320.22点。若突破此位，将触及2007年来最高。

权重股日本迅销(Fast Retailing) 和Fanuc Corp 涨幅居前。出口类股涨幅亦很大。

东证股价指数 上升0.9%至1,329.33点，JPX-日经400指数 上涨1.0%至12,060.22点。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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