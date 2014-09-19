日本股市：盘中触及八个半月高位，受日圆走软扶助

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透东京9月19日 - 日本股市周五在日圆跌至六年低点后续涨至八个半月高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景提供支撑，苏格兰公投初步结果显示反对独立派领先。
日圆走软提振出口类股走高，推动市场升至接近雷曼兄弟破产前的高位。
截至中午，日经指数 上涨1.5%至16,301.08点，接近12月30日所及的高点16,320.22点。若突破此位，将触及2007年来最高。
权重股日本迅销(Fast Retailing) 和Fanuc Corp 涨幅居前。出口类股涨幅亦很大。
东证股价指数 上升0.9%至1,329.33点，JPX-日经400指数 上涨1.0%至12,060.22点。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。