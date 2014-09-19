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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 14:55 BJT

日本股市：创七年收盘高位，受日圆走软提振

“安倍的评论引发短线投资者买盘，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师称，并表示安倍的讲话正好赶在风险偏好上升之时。

分析师称，日圆兑美元汇率走势，将是日股后市表现的关键。

东证股价指数 上涨1.1%，至1,331.91点。JPX日经400指数 上扬1.2%，至12,085.85点。(完)
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