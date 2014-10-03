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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 14:18 BJT

日本股市：日本迅销提振日经指数收高，但香港示威令涨幅受限

路透东京10月3日 - 日本股市周五小幅上涨，盘中波动较多，此前权重股日本迅销(Fast Retailing) 公布月度销量强劲，给大盘带来有力提振。不过香港示威活动抑制风险偏好，令涨幅有限。

美国即将公布就业报告，投资者也退避观望。

日经指数 收高0.3%，报15,708.65点，此前曾跌至平盘下方。本周该指数上涨0.3%。

东证股价指数 上扬0.2%，至1,282.54点。JPX日经400指数 升0.2%，至11,660.48点。(完)
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