日本股市：日本迅销提振日经指数收高，但香港示威令涨幅受限

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透东京10月3日 - 日本股市周五小幅上涨，盘中波动较多，此前权重股日本迅销(Fast Retailing) 公布月度销量强劲，给大盘带来有力提振。不过香港示威活动抑制风险偏好，令涨幅有限。
美国即将公布就业报告，投资者也退避观望。
日经指数 收高0.3%，报15,708.65点，此前曾跌至平盘下方。本周该指数上涨0.3%。
东证股价指数 上扬0.2%，至1,282.54点。JPX日经400指数 升0.2%，至11,660.48点。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。