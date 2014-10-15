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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 14:17 BJT

日本股市：终止五日连跌，但对经济放缓及埃博拉病毒的担忧限制涨幅

路透东京10月15日 - 日本股市日经指数周三终止五日连跌，但投资者对全球经济放缓及埃博拉病毒的担忧抑制了涨势。

日经指数 收涨0.9%，至15,073.52点。

株式会社电装(Denso) 收高1.7%，信越化学工业株式会社 上涨2.6%。

石油股国际石油开发帝石 和Japan Petroleum Exploration 表现落后，分别下跌1.2%和1.9%，此前油价大幅下跌。

东证股价指数 上涨0.8%，报1,223.67点。JPX-日经400指数 上涨0.7%，收报11,135.39点。(完)
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