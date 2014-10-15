日本股市：终止五日连跌，但对经济放缓及埃博拉病毒的担忧限制涨幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京10月15日 - 日本股市日经指数周三终止五日连跌，但投资者对全球经济放缓及埃博拉病毒的担忧抑制了涨势。
日经指数 收涨0.9%，至15,073.52点。
株式会社电装(Denso) 收高1.7%，信越化学工业株式会社 上涨2.6%。
石油股国际石油开发帝石 和Japan Petroleum Exploration 表现落后，分别下跌1.2%和1.9%，此前油价大幅下跌。
东证股价指数 上涨0.8%，报1,223.67点。JPX-日经400指数 上涨0.7%，收报11,135.39点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。