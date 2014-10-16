日本股市：日经指数暴跌2.2%创四个半月低位，埃博拉概念股上涨

“很明显人们在规避风险，”Commons资产管理公司的首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，“人们开始怀疑，日本市场可能没有办法仅仅仰赖美国经济复苏而维持上行。”

美国曾为全球经济普遍低迷之下的一个亮点，因此投资者先前纷纷买入美元。

“目前日圆在无支撑措施下走强，日圆走势暂时将压低股市，”Itoshima表示。“但我认为卖盘已经接近顶峰，除非全球市场又有更多负面消息。”

出口类股受到打击，丰田汽车跌1.9%，本田汽车跌3.9%，Panasonic Corp 下挫3.6%。

日本招聘公司Recruit控股公司 上市首日大涨至3,330日圆，首次公开发行(IPO)价格为3,100日圆。

富士胶片(富士软片,Fujifilm) 和其他埃博拉相关股票跳涨，因市场臆测美国埃博拉病毒恐惧加剧之际，哪些公司会因此获得更高收益。

富士胶片上涨1.8%，工业空气净化器生产商Airtech Japan Ltd 跳涨27%。