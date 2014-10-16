日本股市：日经指数暴跌2.2%创四个半月低位，埃博拉概念股上涨

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
“很明显人们在规避风险，”Commons资产管理公司的首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，“人们开始怀疑，日本市场可能没有办法仅仅仰赖美国经济复苏而维持上行。”
美国曾为全球经济普遍低迷之下的一个亮点，因此投资者先前纷纷买入美元。
“目前日圆在无支撑措施下走强，日圆走势暂时将压低股市，”Itoshima表示。“但我认为卖盘已经接近顶峰，除非全球市场又有更多负面消息。”
出口类股受到打击，丰田汽车跌1.9%，本田汽车跌3.9%，Panasonic Corp 下挫3.6%。
日本招聘公司Recruit控股公司 上市首日大涨至3,330日圆，首次公开发行(IPO)价格为3,100日圆。
富士胶片(富士软片,Fujifilm) 和其他埃博拉相关股票跳涨，因市场臆测美国埃博拉病毒恐惧加剧之际，哪些公司会因此获得更高收益。
富士胶片上涨1.8%，工业空气净化器生产商Airtech Japan Ltd 跳涨27%。
东证股价指数收跌2.3%至1,195.50点。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。