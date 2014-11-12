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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 14:23 BJT

日本股市：日经指数触及七年新高，因有报导称首相将推迟上调消费税

百货商店股表现优异，零售商得以避免消费税上调影响的前景提振人气。

J.Front Retailing 上涨3.1%，Takashimaya 跳涨2.9%，Marui Group 大涨3.2%。

东证股价指数 收高0.4%至1,377.05点。JPX-日经400指数 收涨0.2%至12,580.85点。(完)
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