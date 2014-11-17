更正-日本股市：日经指数早盘下滑，因日本经济意外陷入衰退

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(更正：因译文有误，内文第一段最后一句应为“关于首相安倍晋三将推迟上调消费税的看法促使日股最近上涨”，非“因认为首相安倍晋三将推迟上调消费税”)
路透东京11月17日 - 日本股市日经指数周一早盘下滑，稍早出炉的数据显示日本经济意外陷入衰退，促使投资者对最近涨势进行获利了结，关于首相安倍晋三将推迟上调消费税的看法促使日股最近上涨。
日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。
日经指数 早盘中段下跌1.7%至17,194.41点。上周五为上涨0.6%。
交易商称，GDP数据不佳促使投资者卖出，不过安倍将提前举行选举和推迟上调消费税的前景仍未变。
“安倍能通过推迟上调消费税来避免信心进一步恶化，从这一点来说这是积极因素，”瑞穗证券的分析师Nobuhiko Kuramochi表示，这增加了日本央行继续宽松政策的可能性。
日经指数自10月31日来上涨约10%，当时日本央行意外扩大宽松政策规模。
上周有报导称安倍准备推迟上调消费税，这亦促使投资者追高日股。
一位外资券商的资深交易员称，日本央行周五购买380亿日圆上市交易基金(ETF)的消息，支撑市场人气。日本央行周五收盘后宣布了该消息。
出口商表现滞后，丰田汽车 和本田汽车 分别下跌0.7%和1.3%。
三菱UFJ金融集团 逆势上涨，此前宣布计划回购1,000亿日圆股票。
东证股价指数 跌1.6%至1,378.55点，JPX-日经400指数 下滑1.7%至12,572.96点。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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