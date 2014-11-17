更正-日本股市：日经指数早盘下滑，因日本经济意外陷入衰退

(更正：因译文有误，内文第一段最后一句应为“关于首相安倍晋三将推迟上调消费税的看法促使日股最近上涨”，非“因认为首相安倍晋三将推迟上调消费税”)

路透东京11月17日 - 日本股市日经指数周一早盘下滑，稍早出炉的数据显示日本经济意外陷入衰退，促使投资者对最近涨势进行获利了结，关于首相安倍晋三将推迟上调消费税的看法促使日股最近上涨。

日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。

日经指数 早盘中段下跌1.7%至17,194.41点。上周五为上涨0.6%。

交易商称，GDP数据不佳促使投资者卖出，不过安倍将提前举行选举和推迟上调消费税的前景仍未变。

“安倍能通过推迟上调消费税来避免信心进一步恶化，从这一点来说这是积极因素，”瑞穗证券的分析师Nobuhiko Kuramochi表示，这增加了日本央行继续宽松政策的可能性。

日经指数自10月31日来上涨约10%，当时日本央行意外扩大宽松政策规模。

上周有报导称安倍准备推迟上调消费税，这亦促使投资者追高日股。

一位外资券商的资深交易员称，日本央行周五购买380亿日圆上市交易基金(ETF)的消息，支撑市场人气。日本央行周五收盘后宣布了该消息。

出口商表现滞后，丰田汽车 和本田汽车 分别下跌0.7%和1.3%。

三菱UFJ金融集团 逆势上涨，此前宣布计划回购1,000亿日圆股票。