日本股市：日经指数早盘大跌2.6%，经济意外衰退使市场不安

“GDP数据证明，政府在经济还没有摆脱通缩前就在4月上调消费税的行为是愚蠢的，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。“除了推迟进一步上调消费税，以停止经济衰退之外，政府必须想出办法。”

他认为日经指数下档应在16,500点附近受限，因为GDP数据让日本央行更有理由维持宽松政策。

一外资券商的交易员表示，投资者预计日本央行会在周一下午购买上市交易基金(ETF)。

“只要东证股价指数在早盘时段下跌，(央行)就可能在午盘购买ETF，”他说。

上周五日本央行宣布购买了380亿日圆ETF，这是扩大后经济刺激计划的一部分。

丰田汽车 下跌0.9%，本田汽车 下跌2.5%。

三菱UFJ金融集团 大涨3.0%，该公司此前宣布将回购1,000亿日圆股票。