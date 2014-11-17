日本股市：日经指数早盘大跌2.6%，经济意外衰退使市场不安

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
“GDP数据证明，政府在经济还没有摆脱通缩前就在4月上调消费税的行为是愚蠢的，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。“除了推迟进一步上调消费税，以停止经济衰退之外，政府必须想出办法。”
他认为日经指数下档应在16,500点附近受限，因为GDP数据让日本央行更有理由维持宽松政策。
一外资券商的交易员表示，投资者预计日本央行会在周一下午购买上市交易基金(ETF)。
“只要东证股价指数在早盘时段下跌，(央行)就可能在午盘购买ETF，”他说。
上周五日本央行宣布购买了380亿日圆ETF，这是扩大后经济刺激计划的一部分。
丰田汽车 下跌0.9%，本田汽车 下跌2.5%。
三菱UFJ金融集团 大涨3.0%，该公司此前宣布将回购1,000亿日圆股票。
东证股价指数 跌2.1%，至1,371.19点。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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