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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 15:16 BJT

日本股市：日经指数回吐涨幅收低，投资者估量经济挑战

黑田东彦告诉记者，经济可能继续以高于潜在水平的速度增长，不过他又说日本央行会评估增长趋势，并调整经济预测。

周三稍早，日本央行维持货币政策不变，一如预期，并称经济虽然仍有疲弱的地方，但正在温和复苏。

移动电话运营商软银 下跌1.6%，拥有优衣库品牌的日本迅销 收跌1.2%，索尼 下跌1.5%。

东证股价指数 小涨0.1%，报1,396.54点，早盘曾触及八年高点。(完)
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