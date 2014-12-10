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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:50 BJT

日本股市：早盘触及一周多低位，受累于希腊政治忧虑和日圆走强

交易商称，日经指数暂时应该会在25日移动均值17,378点处获得支撑
，因外界寄望日本央行会在市场下挫时，买进上市交易基金(ETF)。
 
    布兰特原油 在亚洲时段下跌1.6%，至每桶65.78美元；上日触
及五年新低65.29美元。石油输出国组织(OPEC)决定不减产后，油价因供
应大量过剩而承压。
    
    欧洲政治忧虑增添市场的不安情绪，此前希腊政府宣布提前举行总统
选举，增强该国退出国际货币基金组织(IMF)/欧盟援助计划的不确定性。
 
    
    东证股价指数 跌1.4%，报1,416.19点。(完)
  
 (编译 许娜；审校 龚芳)
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