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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 14:41 BJT

日本股市：结束一连三日跌势收高，受益于乐观美国数据和日圆下跌

日经指数 收高0.7%，报17,371.58点；本周下跌3.1%。
    
    东证股价指数 涨0.2%，报1,399.65点。JPX-日经400指数<.JP
XNK400>亦升0.2%，报12,698.68点。(完)
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